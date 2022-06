Hedendaagse designtegels voor thuis

Dit temperamentvolle Italiaanse design is van Astor Ceramiche en wordt gekenmerkt door een authentieke natuursteen look, deze wordt verkregen door vier soorten natuurstenen te mengen, hierdoor ontstaat de krachtige look die snel overtuigt. We hebben het hier over een flexibele tegel, natuurlijk niet qua structuur, maar wel als we het hebben over de stijl, want dit type is gemakkelijk te combineren met uiteenlopende interieurstijlen, zoals de populaire vintage of industriële stijl. Let even op de sterke ritmiek van de tegels en hoe ze samenwerken met het robuuste meubelstuk.