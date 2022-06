Professional in beeld: GroenerGras Hoveniers

Bij de buren is het gras altijd groener, deze uitspraak ken je vast wel! Maar als een bedrijf GroenerGras Hoveniers heet, dan zou het zo maar kunnen zijn dat jouw gras het groenste is in de hele buurt als je ze hebt ingeschakeld voor grote of kleine werkzaamheden in je tuin. En waar je van ons gewend bent dat we één project van een professional per keer in beeld brengen, doen we het deze keer net even iets anders. We brengen namelijk de professional zelf in beeld! Tijd om kennis te maken met het mooie werk van deze hoveniers uit het Brabantse Rosmalen.