10 manieren om je badkamer duurder te laten lijken

Het is een van de meest populaire manieren om oude spullen weer in een nieuw huis te gebruiken: DIY design! We zien een vorm van upcyclingen, waarbij een oude objecten, zoals hier de kroonluchter, een nieuwe functie krijgen. Het verschil met recyclingen is dat de objecten intact blijven. Wel kunnen we ze een beetje een update geven, zoals hier gebeurd is door de kroonluchter wit te schilderen. Nu past deze ook een stuk beter in de heldere badkamer. Wat een sfeer roept die kroonluchter op! Op brocantes en rommelmarkten kun je vaak veel van dit soort objecten vinden. Al dan niet na een kleine aanpassing, zijn ze vaak in iedere interieur te gebruiken. Echt tof om een gave vondst te doen!