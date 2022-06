Oude schuur wordt sfeervolle droomwoning!

De nieuwe opening in de gevel heeft mooie houten kozijnen en prachtige raampartijen. Zo stroomt het daglicht sfeervol naar binnen. Het is een voorbeeld waarbij we een moderne aanpassing zien die bijzonder smaakvol in de oude architectuur geïntegreerd is. Voor de openstaande deuren zien we een sfeervol terras, waar je in de zomer ook heerlijk kunt vertoeven. De sfeer wordt hier tot grote hoogten gebracht door de vegetatie, die voor een natuurlijke look zorgt. Echt even genieten in je eigen tuin! We gaan je nu het interieur laten zien…