6 superleuke decoratie-ideeën onder de 25 euro

Je stoelen, tafel of zelfs een paar planken van een nieuw kleurtje voorzien kan voor een ware revolutie zorgen in je huis. Of had je er al eens gedacht om elke stoel in een andere kleur te schilderen, of in een lapjesdeken van kleuren? Zeer trendy! Wanneer je oude meubilair wat saai is, is dit een perfecte manier om ze een andere look te geven zonder al teveel geld uit te geven. In dit voorbeeld is slechts een kastje in wit, geel en blauw geschilderd en kijk eens wat een prachtig effect dat geeft!