Deze 11 prachtige dingen maak je zelf in een handomdraai!

Ladders worden vaak onderschat wanneer het gaat om de decoratieve waarde die ze aan je huis kunnen toevoegen. Je kunt ze in de badkamer of slaapkamer plaatsen om er wat handdoeken of kleding aan op te hangen. Maar je kunt ze ook gebruiken als boekenkast in de woonkamer of in de tuin als oppotruimte of kruidentuin zoals in ons voorbeeld. De perfecte manier om je mooiste planten te etaleren!