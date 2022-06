Woning met een unieke look is verbazingwekkend stijlvol

Na een drukke dag genieten we nog even van onze slaapkamer. In een heldere ruimte als deze is de slaap nooit ver. Maar voor je de ogen sluit voor een heerlijke nachtrust, lees je nog even een boek of tijdschrift. Even ontprikkelen, daarna ben je gereed voor de dromen. Het bed is comfortabel en ruim. Daarnaast treffen we een houten meubel met een fijne, warme look, zo wordt de huiselijke sfeer geschapen waarin we ons goed voelen. Wit en bruin bepalen hier het kleurenschema, maar laten we de zwarte kozijnen niet vergeten! Een prachtkamer!

