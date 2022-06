Bakstenen familiewoning; wat een prachtige sfeer!

Het maakt eigenlijk niet uit hoeveel woonruimte je tot je beschikking hebt, want je kunt thuis altijd wel een beetje meer gebruiken, niet waar? Als de kinderen ouder worden hebben ze steeds meer behoefte aan privacy, waardoor er dikwijls ook meer ruimte voor hen vrijgemaakt dient te worden. Kleine kinderen slapen bijvoorbeeld nog wel eens samen op één kamer. Oudere kinderen houden daar doorgaans niet van. Een eigen kamer prijkt dus op het verlanglijstje van elk kind. Een slimme indeling van de beschikbare woonruimte is dan geen overbodige luxe, want je moet immers roeien met de riemen die je hebt. Vandaag laten we je een woning in Londen zien, waar zo´n indeling gerealiseerd is. Maar er werd ook extra ruimte gecreëerd, namelijk door een prachtige uitbouw! Natuurlijk gaan we ook kijken naar het mooie design en zelf de sfeer van de woning ervaren. Wat een prachtige ambiance troffen we in deze familiewoning aan! Kijk met ons mee en be inspired!