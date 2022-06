Authentiek huis met een schitterende inrichting

We treden binnen in een woonkamer die zowel oud als nieuw oogt. Een prachtige mix tussen de oude en de nieuwe wereld, zou je kunnen zeggen. Natuurlijk is het design gloednieuw, zoals de verdere aankleding van de ruimte dat ook is, maar de vibe van deze woonkamer spreekt tevens van een tijdloze degelijkheid, die voor de nodige rust zorgt. Dat is wat nostalgisch design met veel mensen doet: ze worden er kalm van. Dat komt waarschijnlijk omdat nostalgie te maken heeft met het verleden, dit staat natuurlijk vast, en dat biedt in veel gevallen de nodige zekerheid. Vaak denken we dit soort dingen onbewust, maar bij het zien van het interieur van deze woning realiseren we het ons weer. De grote sfeermaker in deze kamer is de open haard. In de winter gooi je hier een blok hout op het vuur en het genieten kan beginnen! Samen met een expert creëer je al snel een prachtige woonkamer.