De leukste creatieve cadeaus voor kinderen die ook nog eens leerzaam zijn!

En wat te denken van deze stoere robuuste houten auto. Geen skelter maar een echte politie-, jeep, brandweer- of ziekenauto. In groot formaat dus ideaal om buiten mee te spelen als een echte auto waarmee je kind over de stoep kan rijden net zoals vroeger met de skelter. Het leuke van de deze houten auto is dat het een bouwpakket is dat je zelf in elkaar zet en verft in de gewenste uitvoering. Het biedt kinderen een handvat om hun creativiteit te uiten en lekker met hun handen aan de slag te gaan. Op bovenstaande foto is te zien hoe hij is omgetoverd tot brandweerauto. Maar je kunt er ook een jeep, ziekenwagen of politie-auto van maken. Het leuke van deze skelterachtige auto is dat jongens zelf kunnen sleutelen en deze auto kunnen bouwen. En wat is er nu leuker dan zelf iets bouwen? Ook een leuk project voor vaders en zonen samen. Je kind leert iets over bouwen met hout en hamer en de mechanica van een auto. Voor de auto-mechanicus in spe dus.