Ruimtewinners: de beste kleuren voor de kleine keuken!

Een compleet zwarte keuken: gewaagd is het in ieder geval. Maar is het ook een goed idee voor een kleine keuken? Ook hierbij komt het weer aan op de manier waarop je het combineert, de lichtval in de keuken en de verlichting in het algemeen. Je zult begrijpen dat een zwart keukenblok gecombineerd met zwarte meubels, muren, plafonds en vloeren zelfs de meest royale keuken omtovert in een soort duistere grot. Maar een volledig zwart keukeninterieur in hoogglans gecombineerd met een lichte vloer van een natuurlijk materiaal en lichte plafonds en muren kan een prachtige en luxueuze uitstraling geven, zeker wanneer je grote, hoge ramen hebt waardoor voldoende licht naar binnen komt, en dat dit licht op zijn beurt ook weer kan reflecteren. Kortom, het is niet per definitie af te raden om voor een compleet zwarte keuken te gaan wanneer je over weinig ruimte beschikt.