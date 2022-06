Een stijlvolle prefab woning

Rondom prefab woningen bestaan soms vooroordelen. Vaak hoor je dat deze woningen een grote eenheidsworst zijn. Maar als een architect een ontwerp maakt dat vervolgens grotendeels in een fabriek wordt voorbereid en op een locatie in elkaar wordt gezet dan is er van eenheidsworst absoluut geen sprake! Het project wat we nu gaan bekijken is daarvan het levende bewijs. Dit royale huis is prachtig vormgegeven en daarnaast van alle gemakken voorzien. Tijd voor een rondleiding!