Prachtige woning met moderne inrichting

Architect Jan de Wit kent naar eigen zeggen geen vaste filosofie. Wel zijn er een aantal terugkerende kenmerken voor de projecten die het bureau aangaat. De ontwerpen komen tot stand na intensieve samenwerking met de opdrachtgever. Interieur en landschap vormen een belangrijk onderdeel van het totaalontwerp. De ontwerpen van het bureau worden gekenmerkt door zorgvuldige eenvoud, waarbij men veel aandacht besteed aan een verfijnde materiaaltoepassing. Materialen worden geselecteerd op basis van vorm, kleur en textuur. Daarnaast streeft men naar het prikkelen van de perceptie. In de fotoserie hieronder laten we jullie een woning zien van de hand van Jan de Wit architect, gebouwd in het dorp Uitgeest.