Een bijzonder strak huis in de heuvels

De vraag of er genoeg daglicht binnen kan komen in dit huis kan direct beantwoord worden: dat is zeker het geval! Op deze afbeelding zien we de keuken op het moment dat de bewoners hun intrek nog niet in het huis genomen hebben. Een moderne en lichte keuken is hier te zien. De houten wand zorgt voor wat extra diepte in het verder zo lichte interieur. De keuken biedt heel erg veel werkruimte en het bereiden van culinaire hoogstandjes moet hier geen probleem zijn. Het uitzicht moet in ieder geval erg inspirerend werken!