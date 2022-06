Top 5 van de week: Moderne architectuur en koken in de buitenlucht

Het meest populaire artikel van afgelopen week was ons artikel over deze moderne nieuwbouwwoning in Rotterdam. De vijfentwintig meter lange woning is met uitzondering van de entreehal geheel gelijkvloers. Op de foto zien we de achtergevel van de woning, die over de gehele lengte transparant is. De voorgevel is daarentegen vrij gesloten, en biedt de bewoners de nodige privacy en rust. Hoe dat eruit ziet lees je in het gehele artikel!