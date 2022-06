Een minimalistische stijl voor je kleine appartement, het is makkelijker dan je denkt

Een minimalistische stijl past bij ieder huis, groot of klein. En je huis minimalistisch inrichten is makkelijk dan je misschien denkt. Er zijn uiteraard een paar regels waar je je aan moet houden. Maar eigenlijk is een minimalistische stijl juist uitermate geschikt voor een klein huis. Omdat er minder spullen staan in een minimalistisch huis en omdat alles strak en simpel is, oogt een huis meteen groter dan wanneer je het volpropt met gezellige spullen. In dit Ideabook geven we je een aantal tips waardoor je appartement uit zal blinken door zijn minimalistische stijl. Belangrijke zaken om rekening mee te houden zijn uiteraard de meubels, zowel qua uiterlijk als de kwantiteit (less is more). Daarnaast zijn accessoires heel belangrijk en is het zaak de minimalistische stijl door te voeren in het hele huis, dus ook de badkamer en de keuken. Maar uiteindelijk zul je zien dat het niet zo moeilijk is om van je huis een minimalistisch paleisje te maken.