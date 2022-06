Supermooie woning met een perfect wit interieur

We zijn toch wel verrast door deze badkamer. Was het alleen al vanwege de bijzondere vloer, je ziet niet vaak een houtenvloer in de badkamer. Deze vloer is van nature al goed bestand tegen water, maar is nog extra bewerkt voor een optimale weerstand. Niet alleen de vloer, maar ook de kast links is gemaakt van temperamentvol donker hout, dit zorgt voor een eigenaardig ambiance in deze kamer. Natuurlijk is het topstuk in deze ruimte de mooie badkuip, waarin de bewoners kunnen genieten. Af en toe geniet je van een blik uit het raam, terwijl het water je verwarmt. Een beter begin van je weekeind is er niet. Meer mooie ideeën voor je badkamer kun je hier vinden!