Heerlijk loungen rond de warme, sfeervolle open haard

De bio- of ethanol-haard is de trend van het moment. Het is ook de meest flexibele en eco-vriendelijke van alle haarden. Je kunt hem overal plaatsen omdat je geen aparte toevoer of afvoer nodig hebt. Dat heeft als bijkomend voordeel dat je geen grote schoorsteenpijp midden in je woonkamer hoeft te plaatsen. Er is wel ventilatie nodig voor een bio-ethanol haard in de vorm van een ventilatierooster of open raam. Heb je geen schoorsteen en wil je niet verbouwen? Dan is de ethanol haard dus de ideale oplossing. Er zijn voor deze haard geen extra bouwaanpassingen nodig en je kunt hem op elke denkbare plek in huis plaatsen zonder dat er warmte-verlies optreedt. Je ziet deze haarden dan ook overal: in de tuin, boven de verwarming, als afscheiding tussen de keuken en woonkamer, in de slaapkamer en op terrassen. Mocht je wel over een open haard beschikken dan kun je de bio-haard hier ook gewoon in plaatsen. En er zijn nog meer voordelen. De bio-haard werkt op ethanol: de milieuvriendelijke brandstof van de toekomst die gemaakt wordt van suikerbiet, mais en graan en die volkomen veilig is. Nadeel is dat je de brandstof soms nog even ruikt wanneer je de haard uitzet. Ook geeft deze haard niet dezelfde warmte af als een echt haardvuur. De warmte is vergelijkbaar met die van een ventilatorkachel.