Eclectische designwoning; wat een inspiratie!

We komen binnen en lijken in een Russisch sprookje te staan, maar dan wel een 21ste-eeuwse variant daarop. De vloer laat een beeldig patroon zien dat direct al een indruk van de rijkdom geeft die dit appartement herbergt. Let ook op de spiegel links, supergoed gevonden! We kijken richting de woonkamer waar het daglicht voor een prachtige ambiance zorgt. Rechts zien we een luxe wandbankje, echt een stijlvolle begroeting. Een van de meest bijzondere elementen in deze hal is de kroonluchter, het is wat je noemt een postmoderne variant op de geijkte kristallen kroonluchters van weleer, zoals we die nog wel zien in de oude balzalen in Rusland. Deze hal is een bijzonder welkom.