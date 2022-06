Klassiek landhuis krijgt superieure uitbouw

In de Belgische stad La Hulpe vinden we een prachtig landhuis, dat op een heuvel gelegen uitziet over het prachtige landschap. In het dal zien we het dorp liggen dat er nog precies zo uitziet als in de tijd dat het landhuis gebouwd is. De vervlogen tijden zijn hier blijven hangen en spreken uit de stenen van de excellente woning. De bewoners waren gelukkig met de aankoop van hun mooie woning, maar wilden deze toch een update geven. De oorspronkelijke woning was toch te veel kind van zijn tijd, vooral qua lichtval en woonruimte was een update geen overbodige luxe. Deze woning is recentelijk gerenoveerd, waardoor hun huis nu helemaal toegesneden is op de eigentijdse woonwensen. Verantwoordelijk voor dit project is architectenbureau Iceberg Architectes, een specialist op dit gebied. We nemen je hieronder mee voor een wandeling in en om het huis. Geef je ogen goed de kost en pik de beste ideeën mee voor je eigen designontwerp. Be inspired!