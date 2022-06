7 verse tips voor een kruidentuin in je stadsappartement

Planten houden van zon. Maar zoals met alles is maat houden erg belangrijk. Niet dat we ons in dit kikkerlandje heel veel zorgen moeten maken over overmatige zonneschijn, maar een beetje schaduw op z’n tijd is wel belangrijk. Bij te veel zon kunnen de kruiden uitdrogen en doodgaan. Heb je dus een zonnig balkon of dakterras is het aan te raden om de mogelijkheid te hebben de kruiden zo nu en dan uit de zon te kunnen houden. Daarbij kan je denken aan een parasol, een schaduwdoek of een zonnezeil. En daar profiteren niet alleen de kruiden van. Ook jij hebt zo nu en dan behoefte aan schaduw en dan kan je die delen met je kruiden. In dit Ideabook vertellen we je alles over schaduwdoeken en zonnezeilen.