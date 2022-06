Achtertuin Voor & Na: Van Saai Grijs Naar Bont

Sommige tuinen zijn zo kaal en saai, dat je je moeilijk voor kunt stellen dat er nog iets van te maken valt. Maar met een beetje creativiteit en de juiste accessoires lukt dat vaak nog best aardig. Een mooi voorbeeld daarvan hebben we in deze editie van Voor & Na. Aan deze grauwe achtertuin wordt de nodige kleur toegevoegd door MJ Intérieurs, waardoor er toch een fris en vrolijk en geheel ontstaat.