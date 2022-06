Een appartement om van te watertanden

Een appartement in Parijs, wie wil dat nou niet! Wel moet je daarvoor behoorlijk diep in de buidel tasten, maar daar denken we nu even niet bij na. Het is nu tijd om te genieten en weg te dromen bij het zien van dit prachtige appartement. We overdrijven zeker niet door te zeggen dat dit een appartement is om bij te watertanden. Een zeer aantrekkelijk en chique eclectisch ingericht appartement krijgen we te zien. De interieurarchitecten van Dzhemesyuk & Yurov Design hebben een prachtige sfeer weten te creëren. De hoogste tijd om te gaan kijken in de Lichtstad!