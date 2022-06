Een stijlvolle bosvilla, gerealiseerd door een Rotterdamse architect

Op deze foto kijken we de woonkamer in en krijgen we een beeld van het effect dat we hiervoor beschreven. In het souterrain van de woning bevindt zich een energiezuinige technische installatie. De technische specificatie voldoet aan de Europese eisen zoals die vanaf 2020 zullen gelden. De schil is met cellulose vezels hoogwaardig geïsoleerd en de grote raamvlakken zijn van 3-voudig glas voorzien. Hierdoor is een lage temperatuur verwarming mogelijk, ideaal voor een warmtepomp.

De warmte wordt opgeslagen in een 1000 liter buffervat dat ook gevoed wordt door een houtkachel. De ventilatie is een balansventilatie met warmteterugwinning. Regenwater wordt hergebruikt voor toiletspoeling en buitenwater. Voor de bouw van deze houtbouwwoning zijn hoofdzakelijk ecologische materialen gebruikt. Dat heeft deze Rotterdamse architect goed bedacht!