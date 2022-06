Bij mensen op visite? Wat doe je wel en wat juist niet.

Over het algemeen zijn we vrij stipt en wordt het gewaardeerd als je precies op tijd bent. Een paar minuten te vroeg of te laat is meestal geen probleem, maar het moet niet te gek worden. Als je veel te vroeg bij iemand aankomt, kan het zijn dat men nog niet klaar is voor jouw bezoek. Veel te laat komen wordt over het algemeen ook niet gewaardeerd, aangezien mensen dan de hele tijd op je zitten te wachten.