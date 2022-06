12 onderhoudsarme tuinideeën die er echt geweldig uitzien!

Een mooie tuin is één ding maar als je er een enorme hoeveelheid tijd in moet steken (die je niet hebt) om hem te onderhouden en verzorgen dan gaat de lol er snel af, niet? Vraag het elke professionele tuinier en die zal je vertellen dat de juist balans tussen esthetiek en inspanning de sleutel is tot het creëren van een buitenruimte waar je graag je tijd in doorbrengt. En nu de zomer bijna in aantocht is, is het nu misschien ook de juiste tijd om een nieuw tuinproject te starten. Bekijk onze top tips voor een prachtige maar onderhoudsarme tuin en verbaas je over hoe simpel het is!