10 DIY-ideeën: snel een supertoffe zomertuin!

Wat brengt er nu meer passie en vuur in je tuin dan een vuurschaal? Nou eigenlijk niks! Dus daarom laten we je deze makkelijke designoplossing zien. Even neerzetten in je tuin omringt door stoelen en je hebt een gezellige plek om deze zomer te genieten. Het grind is erg veilig, zo vliegt er niets ongewild in de fik. Een prachtige manier om je tuin DIY in te richten. Raadpleeg een expert om jouw ideeën om te zetten in concrete resultaten.