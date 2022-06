Snel en makkelijk je keuken schoonmaken: wat een tijdbesparing!

Het is een klassiek probleem in de keuken. Trek in een willekeurige keuken de oven open en je zult 9 van de 10 keer problemen vinden. Dat ligt aan het feit dat veel mensen aangebrande resten niet verwijderen. Dit is niet alleen vies, het is ook erg ongezond. Een even voor de hand liggende als slimme tip is de oven direct schoon te maken als deze afgekoeld is. Dat scheelt enorm veel tijd bij de grote schoonmaak van je keuken.