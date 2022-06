Voor & Na: woning uit de mode, nu helemaal hip!

Hey, wacht even, is dit werkelijk dezelfde kamer als die rommelige ruimte van net? Dat geloven we niet… . Ja toch echt. Wat een verschil en wat een ruimtelijkheid nu. Je kunt zien dat er goed over de inrichting van de kamer is nagedacht. Het is nu wat je noemt een multifunctionele kamer waarin verschillende functies (zitgedeelte, eetzone) te vinden zijn. Dat zorgt voor een gevoel van eenheid en geeft tegelijkertijd jou het gevoel in een volwaardig huis te wonen. Echt huiselijk! Het kleurenpalet is ingetogen, grijs, wit en zwart zijn overvloedig aanwezig, maar het rood knalt er doorheen en geeft deze woonruimte een beetje extra spice. Je ziet dat het rood subtiel en met mate gebruikt is, dat zorgt voor de juiste sfeer in de kamer. Laat je eens inspireren door een expert, dan worden je mooiste woondromen waarheid.