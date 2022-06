Moderne villa in traditionele context

De keuken vormt een deel van de woonkamer, de twee zijn onderling vrij te bereiken en worden functioneel niet gescheiden. Doordat de keuken een lagere plafondhoogte kent en deels door een muur wordt afgeschermd heerst er hier toch een bepaalde intimiteit. Open, doch met een eigen karakter. Zowel in de woonkamer als keuken vinden we veel details, accessoires en decoraties terug. In de keuken gaat onze aandacht deels uit naar de bijzonder vormgegeven afzuiginstallatie, die met zijn bijzondere vorm een blikvanger vormt. Net zoals de open haard dat was in de woonkamer die we op de foto hiervoor zagen. De grote, grijze vloertegels lopen door vanuit de woonkamer en dragen bij aan de eenheid van de twee ruimtes.