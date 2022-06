Voor en Na: van geel gazon naar strakke grasmat

We zien de tuin weer vanuit ongeveer hetzelfde perspectief als op de eerdere foto. De tuin zelf is hetzelfde gebleven, maar er is een groot verschil: de grasmat is nu heerlijk egaal. En dat komt uiteraard doordat er kunstgras is toegepast. Dit gras is altijd lekker groen en om het maaien en onderhoud hoef je je geen zorgen meer te maken. En misschien wel het belangrijkste is dat de tuin er heel erg door opgeknapt is! Zelfs als je misschien niet zo van kunstgras houdt moet je toch toegeven dat het er heel erg mooi uit is komen te zien.