6 balkons die een bijzondere transformatie hebben ondergaan!

Dit balkon is wel een heel bijzonder exemplaar, want het is een balkon en serre in één! Daarmee is het een plek waar je zowel in de zomer als in de winter heerlijk kunt genieten. In de winter hou je de ramen gewoon dicht en in de zomer zet je ze lekker open. Je kunt het door middel van de schuifdeuren ook ideaal gebruiken als verlengstuk van je woonkamer.