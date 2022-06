15 tips voor meer licht in je keuken

Licht in de keuken is erg belangrijk. Zeker in een druk gezinsleven is de keuken vaak het kloppende hart van het huis. En als je dan aan het koken bent of aan de keukentafel zit, is zowel daglicht als de juiste verlichting van het grootste belang. Daarom hebben we 15 tips voor je op een rijtje gezet, samengesteld uit de mooiste foto’s die we uit ons archief van keukenspecialisten hebben kunnen vinden. En daar zitten ongetwijfeld tips tussen waar jij ook in jouw keuken wat mee kunt doen.