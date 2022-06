Stijlvol inrichten met goedkope meubelen van IKEA

Ook weer zo’n klassieker die al jaren onverwoestbaar is: de MALM kast. Ideaal als kast om je kleding in op te bergen, maar ook in een kantoor misstaat het zeker niet. En er zijn nog veel meer plekken in je huis waar die heel erg goed toegepast kan worden. Bovendien is die in heel veel verschillende kleuren te verkrijgen, ook niet onbelangrijk.