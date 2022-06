Wat de kleuren van je ruimtes over jou zeggen…

Wanneer je ons je favoriete kleur verklapt dan kunnen wij je vertellen wie je bent. We geloven dit vaak niet maar toch vertellen kleuren meer over je dan je denkt. Het is ook onderzocht en bewezen dat kleuren een sterke invloed hebben op onze gemoedstoestand. En er is ook kleurentherapie waarbij de juiste kleuren ons helpen om weer meer in balans te komen. En dus valt er meer over kleuren te zeggen dan we in eerste instantie zouden denken. Kleuren zijn overal om ons heen, ze ademen onze gemoedstoestand, gevoelens en geven ons de kracht om vooruit te gaan of te zinken in een diepe stilte. Lees hier wat de kleuren van jouw ruimtes over jou zeggen…