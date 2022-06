10 tips voor een stijlvolle en verwelkomende hal!

De entree van ons huis is vaak een vergeten en ondergewaardeerd gebied. En dat is een gemiste kans want het is een zeer belangrijke ruimte: het is namelijk de eerste plek waar we in aanraking komen met het interieur van onze woning en zou dus een goede impressie moeten geven van de stijl van ons huis. Bovendien moet deze ruimte een verwelkomende en comfortabele sfeer uitstralen zodat onze gasten zich welkom voelen. We geven je 10 tips van onze interieur designers om deze ruimte optimaal in te richten.