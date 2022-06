Voorkom deze veel gemaakte interieurmissers in de slaapkamer!

Ken je dat gevoel, dat je de slaapkamer opnieuw hebt ingericht, maar dat het eindresultaat toch niet helemaal dat is geworden wat je voor ogen had. Of hoe je het in dat leuke woontijdschrift had gezien. Dat komt omdat er nogal wat valkuilen zijn, als het aankomt op het inrichten van de slaapkamer. Om je te behoeden voor veel gemaakte interieurmissers, hebben we een lijstje voor je opgesteld. Zodat je je in ieder geval niet aan deze stenen hoeft te stoten. Niemand wil een ezel zijn natuurlijk.