Kijk Eens Binnen in Deze Prachtige, Unieke en Verbouwde Woning

De tweede badkamer beschikt over een fraai ligbad. Op de vloer zijn dezelfde mooie tegels gebruikt als in de andere badkamer. En verder valt hier ook vooral weer de balans tussen modern en klassiek op. Aan de verlichting is heel veel aandacht besteed en ook in de spiegel vind je zeer fraaie geïntegreerde verlichting terug. Ook handig trouwens dat je het bad prima als douche kunt gebruiken, lekker multifunctioneel! En daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze rondleiding. Een prachtig huis!