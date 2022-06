9 kleine maar stijlvolle walk-in-closets

Wie droomt er niet van? Die ruime supernetjes ingedeelde walk in closet? Maar ja, we denken al snel dat dat voor ons niet is weggelegd omdat we er de benodigde ruimte niet voor hebben. Maar bedenk dan dat de meeste garderobekasten wanneer je samenwoont al snel een hele wand aan ruimte vragen. En je hebt niet voor elke walk in closet een hele kamer nodig. Hij past ook in een grote kast, in een kelder of op een vide. Kijk even mee naar onze voorbeelden van een wat kleinere walk in closet en hoe je zo'n kast netjes organiseert en indeelt.