Voor en Na: schitterende veranderingen in een fraai herenhuis

Een oud herenhuis is natuurlijk een schitterende plek om te wonen. Het enige probleem is dat een interieur in zo’n huis in de loop van de tijd een beetje oubollig en verouderd er uit kan komen te zien. In Portugal kwamen we zo’n huis tegen. Gelukkig hebben de architecten van Inside Up uit de hoofdstad Lissabon er voor gezorgd dat authentieke elementen nu prachtig samen gaan met wat eigentijdse toevoegingen. We hebben heel wat foto’s om je te laten zien, dus laten we snel gaan kijken!