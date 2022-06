6 zaken waaraan je moet denken als je kleine kinderen in huis hebt

Gevaar schuilt in een klein hoekje. Dus je kan maar beter goed voorbereid zijn. En als je goed voorbereid bent, kun je vervolgens ook weer genieten van het leven. Want je de hele dag zorgen maken of het allemaal wel goed komt met je kind is ook niet leuk. Uiteraard is het van belang alle schadelijke en gevaarlijke dingen zoveel mogelijk buiten het bereik van die grijpgrage handje te houden. Het is aan te raden kasten en wandmeubelen vast te zetten in de muur. Zodat als de kleine zich aan een kast optrekt deze niet omvalt en op je kind terecht komt. Alle stopcontacten die lager zitten dan 1,50 meter kunnen het beste met speciale plugjes of afdekplaatjes beveiligd worden. Scherpe hoeken en randen kun je het beste afplakken met beschermhoekjes.

Het nemen van een ronde eettafel, een meubel waar al veel kinderhoofdjes tegenaan geknald zijn, is een overweging. Klimmen is ook een favoriete bezigheid, dus probeer zo min mogelijk dingen neer te zetten waar ze op kunnen klimmen en vervolgens weer af kunnen vallen. Zeker in de buurt van ramen zijn klimvoorwerpen uit den boze. En bij een trap hoort natuurlijk standaard een traphekje. Als je over een aantal dingen nadenkt, moet het wel goed komen. En uiteindelijk kunnen kinderen ook best wel tegen een stootje.