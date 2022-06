Een topper: moderne woning in de heuvels!

Een woning moet een verhoogde kwaliteit van leven met zich mee brengen, we noemen dit dan vaak een groot ´wooncomfort´. Vandaag nemen we je mee naar een mooi project dat precies dat als doelstelling had. De bewoners houden van hun nieuwe woning, die ze naar eigen smaak konden inrichtingen. Het gaat hier om prachtige designhuizen, die ontworpen zijn door A4D Architecten, een Duitse topper en expert op dit gebied. Tijdens de bouw van de woningen was er nog een ander aspect van het grootste belang, namelijk de communicatie tussen de nieuwe gebouwen en de omgeving. Er is gezocht naar een harmonie tussen deze twee. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in deze prachtige woningen, die een dynamisch beeld laat zien, het ontwerp is veelhoekig en kent bijzondere draaiingen in de structuur. Alles behalve een doorsnee complex dus. Dit soort projecten zorgen door hun geheel eigen karakter juist voor de nodige inspiratie, je krijgt er nieuwe ideeën van. Dus kijk snel met ons mee en vang die inspiratie!