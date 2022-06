Een woning is ons toevluchtsoord uit de hectiek van de alledaagsheid. We moeten van alles: flexibel zijn, scoren, voldoen en genieten. Dat kan vaak niet allemaal op hetzelfde moment. Daarom is een mooie inrichting van een woning onmisbaar, want we laden ons namelijk op in een vertrouwde omgeving waarin we ons goed voelen. Mooi staat in veel gevallen (qua interieur) gelijk aan goed, goed voor jezelf, want een ordelijk interieur ervaren we vaak als mooi en ontspannend. Vandaag laten we je een bijzonder familiehuis zien waarin dit concreet vormgeven is. Zowel de kinderen en de volwassenen zijn deze woning als hun thuis gaan zien. We wandelen samen even in en om de woning. Laat je vooral inspireren door het excellente design van dit familiehuis met de wow-factor!