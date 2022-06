Een schitterend familiehuis vol monochrome magie

Niet geheel onverwacht is er in deze badkamer ook gekozen voor het monochrome thema. Hoewel dit maar deels waar is. Het bad mag dan monochroom zij, maar we zien toch ook duidelijk een wanddecoratie waar twee tinten in voorkomen, maar dit laatste is zo subtiel dat we het door de vingers zien. De monochrome look zorgt voor eens speciale eenheid. Er is geen afleiding door tierelantijnen, waardoor er bijzonder veel eenvoud te ervaren is. Precies de sfeer die je zoekt voor de badkamer, dat is toch een ruimte waarin het ontspannen voor veel mensen centraal staat. Deze badkamer wijkt van het lichte interieur af door zijn donkere look, maar dit zorgt wel het nodige temperament. Zo creëer je een mooie variatie binnen het woonconcept.

Klein, maar fijn. Zo ervaren we deze moderne woning!