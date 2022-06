Charmante familievilla in de stijl van een chalet

Bij Oostenrijk denken veel mensen aan bergen en wintersport. Maar ook in de zomer is dit natuurlijk een heerlijk land om te verblijven. En niet elk huis in Oostenrijk staat op een berg. Vandaag dus geen huis op een berg en ook niet in de sneeuw. Sterker nog, het lijkt op deze mooie foto’s wel hartje zomer! Wel onmiskenbaar en bijna stereotype Oostenrijk is de bouwwijze: deze is overduidelijk geïnspireerd op het chalet. Laten we dit riante chalet eens beter onder de loep nemen!