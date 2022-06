Klein juweeltje in Barcelona; een trendy woning

Vandaag laten we je een klein appartement zien dat gevormd is door een grotere woning te splitsen. De verschillende functies zijn licht en een moderne, zeer eclectisch vormgeven, deze ademen zowel een fascinerende als een exotische sfeer. Ook vinden we een vleugje klassiek en elegantie in deze woning. De bewoners hebben alles wat hun hartje begeert, vormgeven in een minimalistische ontwerptrant. In deze woning was de illusie belangrijk. Zo moest de woning groter lijken dan deze in werkelijkheid was. Door middel van een ingetogen kleurenpalet met veel wit is aan deze eis voldaan. Hoe dat allemaal in de praktijk uitgewerkt is gaan we je natuurlijk hieronder laten zien. Kijk met ons mee en doe zelf de nodige inspiratie op. Deze woning in Barcelona is een eigentijds voorbeeld van wat je allemaal met een bescheiden ruimte kunt doen!