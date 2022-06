Anders verdeeld: ruimtes scheiden zonder muren

Een zee van ruimte, vrijheid en openheid is wat maar al te graag in huis wordt ervaren. Vanwaar bestaande muren worden doorbroken. En daarmee is de nieuwe, open ruimte geboren. Gevaar voor leegte schuilt hier meestal niet, tenzij het aantal vierkante meters niet voor een loft onder doet. Eerder nog ontstaan er problemen met de indeling, aangezien er in de open ruimte verschillende functies samenkomen. Van werken tot ontspannen, of van slapen tot aan het ontbijt. Zeker indien men klein behuisd is, gebeurt dit niet alleen onder hetzelfde dak, maar achter dezelfde deur. Wanneer er ook meerdere bewoners door elkaar heen lopen, is het toch wel fijn de ruimte enigszins optisch te kunnen verdelen in kleinere ruimtes. Middels een slimme opstelling of onderscheidend kleurgebruik wordt dit effect al snel bereikt. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in dezelfde ruimte verkeren, alleen aan de studie of samen aan het diner of de borrel. De open ruimte wordt ieders favoriete plek in huis met de tips in dit Ideabook.