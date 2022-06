Inrichten volgens nieuwe patronen: dessins in huis

Geometrische patronen zijn al tijden niet meer weg te denken uit het interieur. Hoewel deze voor een strakke look nogal precies worden uitgemeten, treden ook deze patronen langzaam buiten het stramien. Niet langer wordt het kader door het oppervlak bepaald. Er ontstaat juist een doorlopend verhaal. Muur, plafond en vloer verworden tot een nieuw geheel waar grote dessins en vlakken hun eigen weg vinden. Een ideale manier om een bepaalde functie of omgeving binnen de ruimte af te bakenen. Door dessins ook op andere wijzen in de overige ruimte toe te passen, ontstaat er toch eenheid. Het vloerkleed en de kussens zijn geheel in lijn met het schilderwerk op muur en plafond. De patchwork achterwand in de keuken is net losser en verfijnder van uitstraling, maar past door het neutrale palet en de vierkante blokvorming goed in het interieur. Een lichte basis biedt een neutraliserende achtergrond voor alle dessins, zoals het lichte hout en het wit hier doen. Eveneens het overige kleurgebruik is subtiel en zacht. Het palet is doorgevoerd in alle patronen, waardoor deze eenvoudig gecombineerd kunnen worden. De zwarte lamp en stoel zijn een verrassende toevoeging aan dit interieur. Door het spannende lijnenspel vormen deze een volgend hoofdstuk in het geometrische verhaal.