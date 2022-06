Oase van rust en luxe − een excellente woning!

Trek je wandelschoenen aan, want we gaan een trip richting het oosten maken. We nemen je mee naar Duitsland. Daar vinden we een woning die een oase van rust en luxe is. Een typische excellente woning met een eigentijdse vibe. Precies het soort waar we van houden! Onze woning is dikwijls een toevluchtsoord uit de hectische wereld waarin we van alles moeten. Dan is het juist erg mooi om je huis zo in te richten dat het echt als een thuis aanvoelt. Omdat we weten dat inspiratie in een klein hoekje schuilt laten we je graag deze woning zien, zodat je zelf ideeën op kunt doen voor je eigen woningontwerp. De woning heeft een mooi ingetogen uiterlijk, vrij koel, terwijl het binnen warm en huiselijk oogt. Genoeg erover gepraat, laten we snel gaan kijken naar het interieur!