Een entree is de eerste ruimte die we tegenkomen als we een huis binnen gaan. Ondanks dat de ruimte meestal klein is, kan een goed ontworpen entree veel voordelen hebben. Het geeft je vrienden of gasten die je huis bezoeken een eerste indruk van je huis. Ook kan een goed ontworpen ingang de stemming van jezelf onbewust beïnvloeden als je naar buiten gaat of terugkomt na een lange dag werken.

Wij hebben 27 prachtige entrees voor je verzameld. Allemaal ontworpen door onze experts.